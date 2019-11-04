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На Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 18:18
На Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 4 листопада, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілу українських позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме на околиці Новотошковского, неподалік Новолуганского, поблизу Хутора Вильний, в районі Кримського і двічі в Троїцького.

"На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошковского дітей, які перебували в школі, евакуювали в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилося", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив десять обстрілів по позиціях збройних сил, а саме чотири рази неподалік Водяної, два рази поблизу Мар'їнки, у Красногорівки, поблизу Харчовика, неподалік Старогнатовки, в районі Гнутово.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-центрі відзначили, що тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

"Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення забрудненої місцевості вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 листопада, на Донбасі бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, 4 листопада на окупованій території поблизу населеного пункту Чермалик в Донецькій області бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ. Представники ОБСЄ були змушені екстрено посадити апарат на місці зльоту, щоб не допустити його втрату.

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