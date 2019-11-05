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СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 06:51
СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

У Донецькій області за добу зафіксовано 115 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у період із вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень у Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як попередньої доби було зафіксовано 39 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на східно-північний схід і схід від Гнутового, на південь Пищевика, поблизу Ломакиного (підконтрольний урядові), а також на південь від населеного пункту Світлодарськ (підконтрольний урядові), де зафіксовано більшість вибухів.

Крім того, у період із вечора 2 до вечора 3 листопада СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській області, зафіксувавши, серед іншого, 5 вибухів. Добою раніше було зафіксовано три вибухи.

"Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано за межами ділянок розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) і н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), однак у межах 5 км від них", - йдеться в повідомленні.

Раніше представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили розведення сил в Золотому.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, протягом доби, 3 листопада, на Донбасі бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

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