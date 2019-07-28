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На Донбасі бойовики стріляли поблизу Кримського, поранений військовий


Обстріл вівся з автоматичного гранатомету

На Донбасі 27 липня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримав український військовий. Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил. 

Зазначається, що противник здійснив обстріл з автоматичного гранатомету у районі Кримського. 

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні. 

Також наголошується, що Збройні сили України протягом минулої доби дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Єнакієве (Донецька область) чоловік дістав поранення внаслідок підриву трактора ймовірно, на протитанковій міні. 

РБК-Україна писало, що 26 липня, збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню і втрат з української сторони не було.

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