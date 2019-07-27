На Донбасі бойовики з початку доби здійснили один обстріл позицій ВСУ

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий

На Донбасі з початку доби, 27 липня, бойовики здійснили один обстріл позицій українських військових на лінії зіткнення, один поранений військовослужбовець. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Повідомляється, що на луганському напрямку після 4:00 ранку бойовики з боку непідконтрольного Києву села Сокільники обстріляли з автоматичного гранатомета позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Як наслідок, один український військовослужбовець отримав поранення. Він доставлений у військовий мобільний госпіталь, стан здоров'я українців задовільний.

Ситуація на лінії зіткнення знаходиться під контролем підрозділів Об'єднаних сил. Українські військові дотримуються умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, станом на ранок 27 липня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті отримав поранення український військовий. Бойовики здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомета поблизу Кримського - в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".