На Донбассе боевики стреляли вблизи Крымского, ранен военный

На Донбассе 27 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный. Об этом сообщает Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник совершил обстрел из автоматического гранатомета в районе Крымского.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины в течение минувших суток соблюдали устойчивый режим прекращения огня. С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Енакиево (Донецкая область) мужчина получил ранения в результате подрыва трактора вероятно, противотанковой мины.

РБК-Украина писало, что 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня и потерь с украинской стороны не было.