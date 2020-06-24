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На Донбасі бойовики різко знизили активність - 4 обстріли за добу

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 07:24
На Донбасі бойовики різко знизили активність - 4 обстріли за добу
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

У зоні бойових дій обійшлося без втрат українських військових

Обстановка на Донбасі протягом минулої доби, 23 червня, не була спокійною, та все ж кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась. Втрат у складі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Застосували при цьому гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу населених пунктів: Оріхове, Луганське неподалік Павлополя та біля Водяного. Українським військам довелося відкривати вогонь у відповідь, аби бойовики припинили свою активність.

Від початку середи, 24 червня, зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування обстрілювали українські позиції біля Широкиного, Хутора Вільного, Старогнатівки.

Були використані для цього міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети і кулемети.

"Українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - додали в штабі.

Нагадаємо, вчора прикордонники у Донецькій області біля контрольно-пропускного пункту "Березове-2" затримали бойовика - єфрейтора незаконних збройних формувань.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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