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Доба на Донбасі: в ООС один поранений, у бойовиків - п'ятеро

Новини » Надзвичайні події     13.05.2020 - 07:25
Доба на Донбасі: в ООС один поранений, у бойовиків - п'ятеро
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційні війська порушили режим "тиші" 9 разів за добу

Ситуація на Донбасі минулої доби, 12 травня, залишалася неспокійною, втрат зазнали як Об'єднані сили, так і окупаційні війська. Про це повідомляє штаб ОС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили в штабі.

Також додали, що українським військовим довелося застосовувати штатне озброєння, аби відреагувати на збройні провокації противника.

"За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів", - уточнили в ОС.

Обстріли велися біля Павлополя, двічі поблизу Старогнатівки, біля Опитного, Кримського та поруч з Луганським.

Від початку поточної доби, 13 травня, біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає.

Нагадаємо, як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, нещодавно він провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав - учасників нормандського формату. Він додав, що Україна постане на наступному засіданні ТКГ в Мінську у розширеному складі.

Теги Новини України Донбасобстрелраненые
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