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Бойовики на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - ГУР

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 14:22
Бойовики на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - ГУР
Ілюстративне фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Боєприпаси були доставлені на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів

Бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучити додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Так, 9 травня вони задіяли додаткову кількість транспортних засобів, щоб забезпечити боєприпасами забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів.

Як зазначається, бойовики посилили контроль за підтриманням боєготовності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 12 травня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення. Стан здоров’я захисника наразі задовільний.

Крім того, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Теги Новини України ДонбасбойовикиснарядООС
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