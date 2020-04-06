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Доба на Донбасі: 14 разів порушили режим "тиші", поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 07:14
Доба на Донбасі: 14 разів порушили режим "тиші", поранений військовий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бововики використовували заборонену Мінськом зброю

Протягом минулої доби, 5 квітня, на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначаєтсья, що зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Зокрема, упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За допомогою чергових вогневих засобів українські захисники вживали необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи для припинення обстрілів.

Обстріли зафіксовані поблизу Кам'янки, Гнутового, Авдіївки, Старогнатовки, Богданівки, Водяного. Крім того, бойовики відкривали вогонь поблизу Хутора Вільного та проти оборонців Кримського.

"За даними розвідки Об’єднаних сил, 05 квітня наші підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" і "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Раніше повідомлялося, що 5 квітня бойовики обстріляли із заборонених мінометів позиції Операції об'єднаних сил під Гнутовим.

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