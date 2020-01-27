На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців ЗСУ загинули, двоє - поранені

На Донбасі, протягом минулої доби, 26 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета здійснено 8 пострілів;

поруч з Лебединським - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, стріляв з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

два рази неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм випустили 3 міни та 82-мм міномета - 4 міни, а також вели обстріл з гранатометів різних систем;

двічі поблизу Новотошківського - 8 мін зі 120-мм міномета;

неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Зазначається, що о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

"Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.

Крім того, російсько-окупаційні війська знову здійснили провокацію на КПВВ "Майорське". Окупанти у темний час доби пропустили у "сіру зону" велику кількість людей та транспорту. Українська сторона продовжувала роботу КПВВ майже на годину.