На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців ЗСУ загинули, двоє - поранені

Бойовики застосували великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, озброєння БМП
На Донбасі, протягом минулої доби, 26 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Зазначається, що о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
"Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.
Крім того, російсько-окупаційні війська знову здійснили провокацію на КПВВ "Майорське". Окупанти у темний час доби пропустили у "сіру зону" велику кількість людей та транспорту. Українська сторона продовжувала роботу КПВВ майже на годину.