На Донбасі бойовики знову створили провокацію на КПВВ

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Окупанти відправили людей у "сіру зону" в темний час доби

Російсько-окупаційні сили продовжують створювати провокації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, 25 січня за рішенням командувача Об'єднаних сил робота КПВВ "Майорське" було продовжено на 45 хвилин у зв'язку з присутністю людей у "сірій зоні".

Зазначається, що бойовики накопичили значну кількість осіб на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" та пропустили їх у темний час доби перед закриттям КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 січня бойовики на Донбасі залишили в "сірій зоні" дев'ять осіб. Інцидент також стався на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське". Роботу КПВВ було продовжено.

Також РБК-Україна писало, що у порівнянні з 2018 роком смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%. Так, у 2019 році на контрольних пунктах в Луганській області померли 10 людей, що 9 осіб померли на КПВВ в Донецькій області. Всього за два роки на пунктах пропуску на Донбасі померли 46 осіб.