На Донбас передали 20 тонн гуманітарної допомоги

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Загальна вартість наданої допомоги становить майже 800 тис. гривень

На окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що понад 20 тонн будівельних матеріалів передано до військово-цивільних адміністрацій міст Красногорівка та Мар’їнка, комунальних лікувально-профілактичних установ "Мар’їнська центральна районна лікарня" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Мар’їнської районної ради.

Повідомляється, що 20 тонн будматеріалів, а це практично 5000 кв. м бельгійського покрівельного руберойду, підуть на перекриття та ремонт дахів лікарень, а також приватних осель, що були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупантів. Загальна вартість наданої допомоги становить майже 800 тис. грн.

Загалом від початку роботи стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" на Донбас було доправлено 65 тонн цільової благодійної допомоги переважно медичного призначення на суму понад 15 мільйонів гривень. Пріоритетний напрямок – підтримка й забезпечення діяльності медичних закладів, які розташовані у населених пунктах, наближених до лінії зіткнення.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу вантажівку з майже 8 тоннами гуманітарної допомоги.

РБК-Україна писало, що Європейська комісія виділить додаткових вісім мільйонів євро для українців, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі.