На Донбасі бойовики випустили понад 30 мін за добу

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 6 обстрілів, втрат в складі ООС немає

Понад три десятки мін випустили минулої доби, 13 січня, збройні формування Російської Федерації у бік позицій українських військових у районі операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що за добу противник 6 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Обстріли велися поруч з Василівкою, неподалік населених пунктів Зайцеве, Луганське та Новолуганське. Поруч з Оріховим противник випустив 20 мін зі 120-мм мінометів та 10 мін з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу з Новотошківським бойовики випустили по 3 міни з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

"Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає" - додали в ООС.

Нагадаємо, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар’їнка.