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На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 08:04
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів Фото: на Донбасі 3 обстріли за добу і один з ранку (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських воїнів за минулу добу, 22 липня і продовжили обстріли з ранку. Вони обстрілювали наших військових з мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

У штабі ООС зазначають, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ і обстрілюють наших військових.

У районі Водяного біля Донецька окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Також недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, сьогодні з ранку було зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

В результаті вчорашніх і сьогоднішніх обстрілів втрат серед бійців ЗСУ немає. На обстріли бойовиків українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що ОБСЄ зафіксувало понад сто порушень режиму припинення на Донбасі 21 липня. Найбільше їх було в районі Майорська та Попасної.

Раніше повідомлялося, що погіршилася ситуація в зоні розведення сил в районі Золотого. Там фіксують все більше порушень, включаючи застосування важкої зброї.

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