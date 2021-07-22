Зона на Донбасі біля Золотого перетворюється на гарячу точку, - ОБСЄ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника глави ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Напередодні свого відходу з цієї посади за підсумками вчорашнього засідання ТКГ вона заявила, що минулого року група домовилася про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. І після цього протягом декількох місяців спостерігалася значна стабілізація режиму тиші.

"Однак, доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь", - йдеться в заяві.