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Зона на Донбасі біля Золотого перетворюється на гарячу точку, - ОБСЄ

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Донбас, Четвер 22 липня 2021 16:51
Зона на Донбасі біля Золотого перетворюється на гарячу точку, - ОБСЄ Фото: спецпредставник глави ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі район біля Золотого Луганської області перетворюється на гарячу точку. Там зростає кількість обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника глави ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

Напередодні свого відходу з цієї посади за підсумками вчорашнього засідання ТКГ вона заявила, що минулого року група домовилася про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. І після цього протягом декількох місяців спостерігалася значна стабілізація режиму тиші.

"Однак, доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ТКГ затвердила експертів, які повинні обстежити затоплені шахти в ОРДЛО.

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