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Вибухи і обстріли з кулеметів: ОБСЄ нарахувала 118 порушень на Донбасі

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 04:02
Вибухи і обстріли з кулеметів: ОБСЄ нарахувала 118 порушень на Донбасі Фото: ОБСЄ нарахувала 118 порушень "тиші" на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 21 липня. Серед порушень - численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 22 липня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області-98. Крім того, ОБСЄ повідомляє про 7 вибухів невизначеного походження.

При цьому, більшість обстрілів сталися в районі Майорська - там чули вибухи. А в районі окупованого Спартака спостерігачі чули 40 черг з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 19 вибухів. При цьому велика частина порушень сталася в районі Попасної. Там чули 16 вибухів невизначеного походження. Також вибухи були чутні в Первомайську і Калиново-Борщуватому.

Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі український військовий отримав поранення. Він підірвався на вибуховому пристрої і отримав осколкове поранення.

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