На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских воинов за прошедшие сутки, 22 июля и продолжили обстрелы с утра. Они обстреливали наших военных из минометов и гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
В штабе ООС отмечают, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ и обстреливают наших военных.
В районе Водяного возле Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Также недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня.
"Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.
В результате вчерашних и сегодняшних обстрелов потерь среди бойцов ВСУ нет. На обстрелы боевиков украинские войска открывали ответный огонь.
Напомним, что ОБСЕ зафиксировало больше ста нарушений режима прекращения на Донбассе 21 июля. Больше всего их было в районе Майорска и Попасной.
Ранее сообщалось, что ухудшилась ситуация в зоне разведения сил в районе Золотого. Там фиксируют все больше нарушений, включая применение тяжелого оружия.