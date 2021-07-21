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За добу на Донбасі 14 порушень режиму тиші, один український військовий поранений

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Середа 21 липня 2021 08:53
За добу на Донбасі 14 порушень режиму тиші, один український військовий поранений Фото: на Донбасі 20 липня поранений військовий (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Із них 12 обстрілів та 2 прольоти БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Унаслідок обстрілів один український військовий поранений, його госпіталізували. Стан пораненого – задовільний.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар'їнки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.

У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

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