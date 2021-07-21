За добу на Донбасі 14 порушень режиму тиші, один український військовий поранений
Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Із них 12 обстрілів та 2 прольоти БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Унаслідок обстрілів один український військовий поранений, його госпіталізували. Стан пораненого – задовільний.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар'їнки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.
У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.
Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.