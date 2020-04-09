Бойовики обстріляли житлові будинки в Хуторі Вільному

Фото: наслідки обстрілу в Хуторі Вільному (facebook.com/pressjfo.news)

Окупанти застосували міномети та гранатомети

Проросійські бойовики сьогодні, 9 квітня, обстріляли житлові будинки в населеному пункті Хутор Вільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, окупанти з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів обстріляли околиці Хутора Вільного. Один зі снарядів від АГС-17 розірвався на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пошкодили вікна та покрівлю будинку. Ніхто з мешканців не постраждав.

У відповідь на ворожий обстріл, який загрожував життю та здоров'ю мирних жителів, українські військовослужбовці відкрили вогонь по позиціях бойовиків.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування мінських домовленостей", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 9 квітня незаконні російські збройні формування вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру. В районі Новгородського окупанти застосували ПТРК.