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На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 16:07
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У середу, 9 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області український військовий отримав несумісне з життям поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили застосували проти Об'єднаних сил гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські підрозділи відкрили вогонь у відповідь, щоб припинити активність окупантів.

"На жаль, в ході бою один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям ... Окупантів не омине заслужене покарання", - заявили у штабі.

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстріляли околиці Хутора Вільного. Один зі снарядів гранатомету розірвався на подвір'ї мирної жительки. Вибухом було пошкоджено будинок, мешканці не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що з початку доби на Донбасі було зафіксовано вже 8 порушень режиму припинення вогню. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру. Про втрати в лавах Об'єднаних сил не повідомлялося.

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