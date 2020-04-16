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На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 07:27
На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики тричі порушили режим "тиші"

На Донбасі упродовж 15 квітня у районі операціх Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики порушили встановлений режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, попри запланований обмін полоненими, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник вів обстріли по українських опорних пунктах з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися поблизу міста Попасна, сіл Кримське та Водяне.

"У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність. За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було", - повідомили у штабі.

У той же час, за даними розвідки Міноборони, 15 квітня у лавах окупаційних військ поранені двоє російських найманців.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 16 квітня планується обмін полоненими, який буде проводитися у двох локаціях на Донбасі.

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