Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісок

Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 16 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, для обстрілу українських підрозділів поблизу селища Пісків противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

"Ефективно використовуючи чергові вогневі засоби, українські військовослужбовці оперативно припинили злочинну активність загарбників", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових в результаті обстрілу ворожих немає.

"Підрозділу Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, 15 квітня в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових немає.

Крім того, в Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення.