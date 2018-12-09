На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По состоянию на 11:00 воскресенья, 9 декабря, потерь среди подразделений ООС нет

От начала суток, 9 декабря, боевики один раз открывали огонь по позициям подразделений операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 11:00 текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций украинских военных. Обстрел произошел на Донецком направлении.

Боевики в течение часа вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе населенного пункта Гнутово. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Потерь в рядах объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 9 декабря 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала вражескую артиллерию в неподконтрольных Украине западных регионах Луганской области. В частности зафиксированы 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка".

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский военный