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На Донбасі бойовики вночі вдвічі посилили обстріли, один боєць ООС поранений

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 07:33
На Донбасі бойовики вночі вдвічі посилили обстріли, один боєць ООС поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 25 обстрілів у порівнянні із 13-ма, які були зафіксовані звечора

На Донбасі від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі наростили кількість обстрілів - загалом за минулу добу їх зафіксовано 25. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Мар'їнки, двічі неподалік Талаківки, два рази біля Богданівки, поблизу Верхньоторецького, Славного, по два обстріли біля Авдіївки та Широкиного.

Ще 5 обстрілів зафіксовані біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Зайцевого, двічі поблизу Луганського, біля Троїцького та Кримського.

"Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, в результаті поранено двох людей. Відомо, що 24 жовтня вранці противник з автоматичної станкового гранатомета обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода".

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