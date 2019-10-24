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На Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, є поранені

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 15:48
На Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, є поранені
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

В результаті обстрілу поранено дві людини

Проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, в результаті обстрілу поранено дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що сьогодні вранці противник з автоматичної станкового гранатомета обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська".

"В результаті обстрілу поранення отримали дві цивільні особи. Відзначаємо, що з української сторони були надані гарантії на неухильне дотримання режиму" Тиша "до 17:00", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, є поранені

За даними штабу ООС, від місця обстрілу до позицій українських сил більше двох з половиною тисяч метрів.

"Так як зазначений населений пункт знаходиться на непідконтрольній уряду України території, ми не маємо можливості перевірити факт травмування або поранення мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з початку доби 3 рази обстріляли позиції українських військових.

Також відомо, що вчора на Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

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