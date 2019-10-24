На Донбасі поранено українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил

На Донбасі протягом поточної доби, 24 жовтня, збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: тричі поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази неподалік Талаківки з напрямку Пікузів - з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів; біля Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Славного з напрямку Оленівки - з великокаліберних кулеметів та СПГ; поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстріли наших позицій: біля Золотого-4 (не ділянка розведення) з напрямку Золотого-5 - з автоматичних гранатометів; неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї; двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів; біля Троїцького з напрямку Калинового - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, в результаті обстрілу поранено дві людини. Повідомляється, що сьогодні вранці противник з автоматичної станкового гранатомета обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська".

Як повідомляло РБК-Україна, вчора на Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.