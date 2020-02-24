На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 24 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Два обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу Мар'їнки і неподалік Пісків. Ще два обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з Новотошківське і в районі населеного пункту Шуми.

"Сьогодні, 24 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл велися з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.