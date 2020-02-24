Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції біля Новотошківського

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм по українських позиціях

Від початку поточної доби, 24 лютого, бойовики на Донбасі продовжують порушувати мінські угоди. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зранку, після 06:45 з напрямку від села Березовське окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм по українських позиціях в районі смт Новотошківське. Втрат серед бійців ООС немає.

Нагадаємо, близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася. Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисникам Кіндрашівки Нової.

Крім того, 22 лютого бойовики знову здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.

Як відомо, 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям найманці перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування. Тоді загинув один боєць ООС.