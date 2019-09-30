ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі за добу 26 разів порушили перемир’я

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 07:25
Бойовики на Донбасі за добу 26 разів порушили перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Впродовж двох діб втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було

У районі проведення операції Об’єднаних сил 29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького, тричі поблизу Павлополя, по два рази неподалік Водяного і Талаківки, поблизу Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки, Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Травневого, поблизу Луганського та Новолуганського, Кримського, Новгородського, неподалік Хутора Вільного, в районі Золотого та поблизу Новотошківського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Новотроїцького та поблизу Водяного.

Впродовж двох діб втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, групи розмінування за 5 років збройної агресії Росії проти України в районі проведення АТО/ООС очистили від вибухонебезпечних предметів понад 4000 гектарів території.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів Бойовики у суботу 23 рази порушили перемир'я на Донбасі
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся