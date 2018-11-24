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На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 18:45
На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає

У суботу, 24 листопада 2018 року, бойовики 4 рази здійснили обстріл позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції підрозділів об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське та Лебединське.

Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік хутора Вільний ворог вів прицільний вогонь по позиціям українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12:00 24 листопада бойовики 2 рази здійснили обстріл позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Також, РБК-Україна писало, що працівники Служби безпеки України затримали так звану "голову селищної ради" одного з населених пунктів на окупованій території Новоазовського району Донецької області.

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