На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений объединенных сил нет

В субботу, 24 ноября 2018 года, боевики 4 раза осуществили обстрелы позиций подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции подразделений объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское.

Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Неподалеку от хутора Вольный враг вел прицельный огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 24 ноября боевики 2 раза осуществили обстрелы позиций подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Также, РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемую "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов на оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.