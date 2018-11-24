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На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 15:46
На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Втрат серед українських військових немає

З початку доби, 24 листопада, бойовики 2 рази здійснили обстріл позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, противник випустив понад 10 мін калібру 82-мм та провів обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське.

Крім того, в районі населеного пункту Новолуганське бойовики обстріляли позиції військових об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у складі підрозділів об’єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

У Міноборони додали, що у відповідь на обстріли з боку бойовиків підрозділи об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та примушували ворога до дотримання режиму тиші.

Карта ООС 24 листопадаФото: ситуація на Донбасі станом на 24 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Противник 11 разів відкривав вогонь по позиціям підрозділів об'єднаних сил.

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