На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Втрат серед українських військових немає

З початку доби, 24 листопада, бойовики 2 рази здійснили обстріл позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, противник випустив понад 10 мін калібру 82-мм та провів обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське.

Крім того, в районі населеного пункту Новолуганське бойовики обстріляли позиції військових об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у складі підрозділів об’єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

У Міноборони додали, що у відповідь на обстріли з боку бойовиків підрозділи об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та примушували ворога до дотримання режиму тиші.

Фото: ситуація на Донбасі станом на 24 листопада 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Противник 11 разів відкривав вогонь по позиціям підрозділів об'єднаних сил.