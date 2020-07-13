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У штабі повідомили про втрати бойовиків на Донбасі за тиждень

Донбас, Понеділок 13 липня 2020 15:17
У штабі повідомили про втрати бойовиків на Донбасі за тиждень
Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)
Автор: Игорь Литвиненко

За тиждень бойовики втратили убитими і пораненими 41 людини

За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації на Донбасі понесли втрати у кількості 41 особи. Також були знищені 6 одиниць військової техніки бойовиків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

За даними української розвідки, втрати бойовиків склали:

  • загиблими - 25 осіб;
  • пораненими і травмованими - 16 осіб.

Також українські військові знищили 2 самохідні артилерійський установки калібру 122 мм, 2 артилерійський міномета калібру 152 мм, а також були виведені з ладу бронеавтомобіль виробництва "Тигр" і армійський колісний позашляховик.

Крім цього в розвідці повідомили, що не припиняються випадки самогубства і дезертирства особового складу бойовиків.

"Тільки минулого тижня в окупантів було зафіксовано 4 смертельні випадки в результаті передозування наркотиками, одна спроба самогубства і кілька оставлений місць служби зі зброєю. Також у ворожих підрозділах постійно фіксуються випадки підриву особового складу на власних мінах", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні на Донбасі один український військовий загинув в результаті обстрілу бойовиків, ще один - в результаті підриву на міні.

Крім цього повідомлялося, що за минулу добу поранення отримали 6 українських військових на Донбасі, при цьому як мінімум троє бойовиків були ліквідовані і 8 поранені.

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