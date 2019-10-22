На Донбасі бойовики 13 раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі від початку поточної доби, 22 жовтня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових, ще один отримав бойове травмування. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї і протитанкових керованих ракет (ПТКР).

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілу позицій ООС. Зокрема, поблизу Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки та Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції обстрілювалися сім разів - тричі поблизу Зайцевого, Золотого, Південного і Новолуганского.

"протягом поточної доби, в результаті обстрілу, поранення отримали двоє військовослужбовців збройних сил, ще один - отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 жовтня, бойовики сім разів обстрілювали позиції українських військових. Обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Ніхто з українських військових не постраждав.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними української розвідки, на окупованих територіях Донбасу бойовики підсилюють інформаційний тиск на місцевих жителів. зокрема, поширюються чутки про вихід України з нормандського формату.