На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе от начала текущих суток, 22 октября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили два украинских военных, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций ООС. В частности, вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреливались семь раз - трижды близи Зайцевого, Золотого, Южного и Новолуганского.

"В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирования", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 21 октября, боевики семь раз обстреливали позиции украинских военных. Обстрелы совершались из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Никто из украинских военных не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным украинской разведки, на оккупированных территориях Донбасса боевики усиливают информационное давление на местных жителей. В частности, распространяются слухи о выходе Украины из нормандского формата.