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Бойовики посилюють тиск на жителів Донбасу, - розвідка

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 13:39
Бойовики посилюють тиск на жителів Донбасу, - розвідка
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ОРДЛО поширюють чутки про вихід України з нормандського формату

На окупованих територіях Донбасу посилюють інформаційний тиск на місцевих жителів. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Максим Праута.

Повідомляється, що російський пропагандистський апарат нарощує інформаційний тиск на жителів окупованих районів Донецькій і Луганській областях. Крім того, зростає кількість проросійськи налаштованих громадських рухів, об'єднань і організацій.

"Зокрема, з початку жовтня під виглядом агітації за створення "Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту" інтенсивно поширюється недостовірна і спотворена інформація, в тому числі чутки про відновлення активних бойових дій підрозділами Об'єднаних сил та вихід України з переговорів у нормандському форматі", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

Раніше також українська розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі привели свої сили в повну боєготовність.

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