На Донбасі бойовики 13 разів порушили режим тиші, у ЗСУ втрат немає

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів

На Донбасі, 29 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано одинадцять обстрілів:

по захисниках Павлополя бойовики вели вогонь із мінометів калібру 120 мм, випустивши 10 мін;

неподалік Водяного та Богданівки стрілялиз мінометів калібру 82 мм, використавши 10 мін, а також з гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Березове бойовики двічі обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

по оборонцях Старогнатівки тричі стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука застосували автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети;

поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Шахти Бутівка обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вчасно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника", - зазначили у Штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції українських військових. Поблизу Луганського бойовики випустили сім мін з міномета калібру 82 мм, а по оборонцях Гладосового вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного бойовики використали міномет калібру 82 мм.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 березня внаслідок обстрілів збройними формування Російської Федерації двоє українських військових дістали поранення. За добу бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.