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На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     29.03.2020 - 18:49
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

Втрат серед українських військових немає

Упродовж поточної доби, 29 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове, біля Старогнатівки, неподалік Тарамчука та неподалік Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані неподалік Луганського та біля Гладосово, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня внаслідок обстрілів збройними формування Російської Федерації двоє українських військових дістали поранення. За добу бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

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