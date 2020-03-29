На Донбасі поранені двоє військових ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 15 обстрілів за добу

На Донбасі протягом минулої доби, 28 березня, внаслідок обстрілів збройними формування Російської Федерації двоє українських військових дістали поранення. Про це передає штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що за добу бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, застосували заборонені Мінськими домовленостями мінометів калібри 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську гвинтівку та стрілецьку зброю.

Обстріли велися: двічі неподалік Красногорівки (бойовики випустили 24 міни), двічі поблизу Водяного (23 міни), в районі населеного пункту Піски (9 мін) і неподалік Павлополя (5 мін). Також зафіксовано ворожий вогонь в околицях Мар’їнки, Старогнатівки, Опитного.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли", - зазначили в ООС.

Також повідомляється, що біля Оріхового противник випустив 5 мін, біля Зайцевого ворог вів вогонь з використанням автоматичних станкових гранатометів. А неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

"Вчора, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - уточнили в ООС.

За даними штабу, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед українських військових на Донбасі немає.

Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.