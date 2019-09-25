Ремонт мосту у Станиці Луганській повинен завершитися у найкоротші терміни, - Данилюк

Фото: міст в Станиці Луганській (РНБО)

Данилюк проінспектував зону ООС

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що Данилюк заслухав інформацію про ситуацію на дільницях розведення військ, обговорив підготовку військових частин до зимового періоду та плани щодо посилення обороноздатності України.

Данилюк також відвідав Станицю Луганську, де ознайомився з ходом будівництва нового мосту і роботою пропускного пункту. З головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним обговорили умови перетину та роботу служб, що задіяні в контролі переходу лінії розмежування.

"Щодня понад 10 тисяч осіб переходять цей міст, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Відновлення мосту має відбутися у найкоротші терміни", - повідомив Данилюк.

Фото: Данилюк проінспектував зону ООС (РНБО)

Нагадаємо, Данилюк повідомив раніше, що закінчення війни не зменшить витрати на безпеку і оборону. За його словами, Україна повинна створити потужну армію, повністю переоснастити і модернізувати її, а також реформувати ключові органи сектору безпеки і оборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Данилюка, Донбас слід розглядати не як проблему, а як місце, на якому Україна повинна максимально сфокусувати реформи.