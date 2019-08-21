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На Донбасі знову порушили режим перемир'я

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 19:30
На Донбасі знову порушили режим перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 21 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив 4 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Новомихайлівки за напрямом Луганська, поблизу Водяного за напрямом Ужівки , двічі неподалік Старогнатівки за напрямом Новоласпи.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також не повідомляється про загиблих і поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та понад десять артилерійських установок в районі села Тернове на окупованій території Донецької області.

Крім того, протягом доби 20 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого поранення отримав один український військовий.

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