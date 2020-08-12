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На Донбасі за 2,5 тижні загинули 9 бойовиків і ще 15 були поранені, - розвідка

Донбас, Середа 12 серпня 2020 15:19
На Донбасі за 2,5 тижні загинули 9 бойовиків і ще 15 були поранені, - розвідка
Фото: бойовики (flickr.com/kreker)
Автор: РБК-Україна

Бойовики зазнають втрат через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях

За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я на Донбасі у лавах збройних формуваннях Російської Федерації загинули дев'ять бойовиків і ще 15 отримали поранення. Окупанти зазнають втрат через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських воїнів, при спробах захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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