Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Протягом минулої доби, 11 серпня, на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовані поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї бойовики стріляли біля Широкиного. Українські військовослужбовці на постріли не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

На інших ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, за попередню добу, 10 серпня, підрозділу Об'єднаних сил зафіксували один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації.

Раніше у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.