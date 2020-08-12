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На Донбассе за 2,5 недели погибли 9 боевиков и еще 15 были ранены, - разведка

Донбасс, Среда 12 августа 2020 15:19
На Донбассе за 2,5 недели погибли 9 боевиков и еще 15 были ранены, - разведка
Фото: боевики (flickr.com/kreker)
Автор: РБК-Украина

Боевики несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах

По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия на Донбассе в рядах вооруженных формированиях Российской Федерации погибли девять боевиков и еще 15 получили ранения. Оккупанты несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

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