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На Донбасі снайпери поранили одного українського військового

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 19:02
На Донбасі снайпери поранили одного українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстрілювали Новомихайлівку та Піски

З початку понеділка, 30 грудня 2019 року, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС в Facebook.

За даними штабу, сьогодні снайпери російсько-окупаційних сил 2 рази відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил, попри домовленості щодо всебічного припинення вогню. Так, під вогонь бойовиків потрапили українські позиції в районі Новомихайлівки та Пісків.

"Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - розповіли у відомстві.

На Донбасі снайпери поранили одного українського військового

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, на російські незаконні збройні формування 7 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.

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