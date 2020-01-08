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Бойовики порушують зобов'язання з відведення техніки на Донбасі, - ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 11:21
Бойовики порушують зобов'язання з відведення техніки на Донбасі, - ОБСЄ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Спостерігачі зафіксували 7 одиниць БМ-21 "Град" поблизу Міусинська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі фіксує порушення з боку російських незаконних збройних формувань щодо відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, у звіті від 7 січня йдеть про те, що на території полігоні в районі окупованого Мусинська безпілотник спостерігачів виявив 7 одиниць реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба" та 3 танки Т-64.

Крім того, поблизу окупованого населеного пункту Хрустальний спостерігачі зафіксували 10 буксируваних гаубиць 2А65 "Мста-Б" та 8 одиниць 2A36 "Гіацинт-Б", а також 10 танків Т-64.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей", - підкреслили у штабі.

Бойовики порушують зобов'язання з відведення техніки на Донбасі, - ОБСЄ

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ звинуватила українських військових у порушенні домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі. Спостерігачі зафіксували присутність на лінії розмежування українських зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса". Однак у штабі ООС заявили що ЗРК не підпадає під умови відведення.

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