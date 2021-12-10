Донбас, НАТО і стримування Росії: підсумки переговорів Байдена з Путіним і Зеленським

Про що говорили Байден і Зеленський

Байден заявив у телефонній розмові із Зеленським, 9 грудня, що можливе членство України в НАТО - це тема виключно Києва та Альянсу. Тим самим президент США підкреслив неприйнятність "червоних ліній" Путіна.

"Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. Тільки Україна має розв'язувати це питання, і члени Альянсу, безумовно", - сказав глава ОП Андрей Єрмак.

Президент України обговорив з Байденом формати участі США у врегулюванні на Донбасі.

За словами Єрмака, з розмови випливає висновок, що "США прийняли рішення бути активним учасником мирного процесу".

"Як це буде, залежить від багатьох обставин. Це може бути паралельний нормандському формату трек", - сказав він в ефірі програми "Право на владу".

У ході розмови Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах, зазначили в ОП.

Президент Байден запевнив Зеленського в жорстких санкціях щодо РФ у разі агресії проти України.

Байден дуже відверто сказав президенту РФ Володимиру Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі приймуть рішення про ескалацію біля українських кордонів і вторгнення на територію України, зазначили в ОП.

Президент США пообіцяв допомогти Україні у стримуванні російської агресії і вже почали надавати допомогу.

Байден сказав, що будь-які переговори, будь-які рішення, що стосуються України, не можуть бути без України. Байден також підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна могла дати відсіч в будь-який час.

Разом з тим сам Зеленський запевнив Байдена, що Київ не збирається ні на кого нападати.

"Ми тільки хочемо принести на нашу землю мир, ми хочемо повернути наші території, хочемо повернути наших людей", - додав Єрмак.

Особливу увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних гарантій і гарантій безпеки, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

Про що говорили Байден і Путін

7 грудня Україна була головною темою розмови президентів США і Росії. Джо Байден заявив Володимиру Путіну, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО і заявив, що Росія буде вживати відповідних заходів у зв'язку з погрозами для своєї безпеки.

Він також заявив, що РФ не збирається нападати на Україну. Однак "вона має право забезпечувати свою безпеку в середньостроковій і більш віддаленій перспективі".

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

США попередили, що у Путіна два шляхи: переговори і деескалація, або санкції, на які США не наважилися у 2014 році.

Зокрема Байден сказав президенту Путіну: якщо Росія знову вторгнеться в Україну, Сполучені Штати і європейські партнери будуть відповідати потужними економічними заходами.

США нададуть Україні додаткову оборонну техніку понад те, що надають. США посилять партнерів по НАТО на східному фланзі у разі ескалації.

Відразу після переговорів з Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

Путін після переговорів заявив, що президент США Джо Байден запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО.

В США заявили, що від Німеччини очікують, що у разі вторгнення Росії, газопровід "Північний потік-2" помре.

"Якщо президент Путін нападе на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде зупинений", - заявила пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.