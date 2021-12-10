Донбас, НАТО і стримування Росії: підсумки переговорів Байдена з Путіним і Зеленським

Відбулися переговори президента США Джо Байдена з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Глава Білого дому відкинув пропозицію Кремля про нерозширення НАТО і запевнив Київ у підтримці на тлі ескалації на кордонах.
Детальніше про те, як пройшли переговори і про що домовилися лідери - в матеріалі РБК-Україна.
Про що говорили Байден і Зеленський
Байден заявив у телефонній розмові із Зеленським, 9 грудня, що можливе членство України в НАТО - це тема виключно Києва та Альянсу. Тим самим президент США підкреслив неприйнятність "червоних ліній" Путіна.
"Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. Тільки Україна має розв'язувати це питання, і члени Альянсу, безумовно", - сказав глава ОП Андрей Єрмак.
Президент України обговорив з Байденом формати участі США у врегулюванні на Донбасі.
За словами Єрмака, з розмови випливає висновок, що "США прийняли рішення бути активним учасником мирного процесу".
"Як це буде, залежить від багатьох обставин. Це може бути паралельний нормандському формату трек", - сказав він в ефірі програми "Право на владу".
У ході розмови Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах, зазначили в ОП.
Президент Байден запевнив Зеленського в жорстких санкціях щодо РФ у разі агресії проти України.
Байден дуже відверто сказав президенту РФ Володимиру Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі приймуть рішення про ескалацію біля українських кордонів і вторгнення на територію України, зазначили в ОП.
Президент США пообіцяв допомогти Україні у стримуванні російської агресії і вже почали надавати допомогу.
Байден сказав, що будь-які переговори, будь-які рішення, що стосуються України, не можуть бути без України. Байден також підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна могла дати відсіч в будь-який час.
Разом з тим сам Зеленський запевнив Байдена, що Київ не збирається ні на кого нападати.
"Ми тільки хочемо принести на нашу землю мир, ми хочемо повернути наші території, хочемо повернути наших людей", - додав Єрмак.
Особливу увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних гарантій і гарантій безпеки, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.
Про що говорили Байден і Путін
7 грудня Україна була головною темою розмови президентів США і Росії. Джо Байден заявив Володимиру Путіну, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.
Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО і заявив, що Росія буде вживати відповідних заходів у зв'язку з погрозами для своєї безпеки.
Він також заявив, що РФ не збирається нападати на Україну. Однак "вона має право забезпечувати свою безпеку в середньостроковій і більш віддаленій перспективі".
У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.
США попередили, що у Путіна два шляхи: переговори і деескалація, або санкції, на які США не наважилися у 2014 році.
Зокрема Байден сказав президенту Путіну: якщо Росія знову вторгнеться в Україну, Сполучені Штати і європейські партнери будуть відповідати потужними економічними заходами.
США нададуть Україні додаткову оборонну техніку понад те, що надають. США посилять партнерів по НАТО на східному фланзі у разі ескалації.
Відразу після переговорів з Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.
Путін після переговорів заявив, що президент США Джо Байден запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО.
В США заявили, що від Німеччини очікують, що у разі вторгнення Росії, газопровід "Північний потік-2" помре.
"Якщо президент Путін нападе на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде зупинений", - заявила пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Зазначимо, переговори Байдена з Путіним і Зеленським відбулися на тлі повідомлень про загрозу ескалації ситуації в Україні. Зокрема, за даними української розвідки, ситуація в країні може загостритися наприкінці січня. Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія готується до наступу на Україну.
США перед переговорами узгодили позиції з партнерами.