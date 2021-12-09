Байден підтримує прагнення України вступити в НАТО, але є вимоги

Президент США Джо Байден підтримує прагнення України вступити в НАТО. Однак є певні вимоги, які необхідно виконати українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"Президент Байден підтримує прагнення будь - якої країни приєднатися до оборонних альянсів, НАТО та інших, і він, звичайно, підтримує і прагнення України", - сказала вона в ході брифінгу.

При цьому Псакі зазначила, що для вступу в НАТО країнам необхідно виконати ряд вимог. Серед них вона відзначила боротьбу з корупцією та низку інших.

"І, звичайно, країни-члени НАТО і НАТО як альянс повинні визначити, яким буде шлях до цього", - уточнила Псакі.