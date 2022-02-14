Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом, - Зеленський

За його словами, сьогодні у світі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи і всього континенту.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо, - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що українці впевнені у своїх Збройних силах, але військові теж "повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість і нашу єдність".