RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом, - Зеленський

Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський впевнений, що окупований Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом. Україна не має наміру поступатися своїми територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, сьогодні у світі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи і всього континенту.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо, - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що українці впевнені у своїх Збройних силах, але військові теж "повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість і нашу єдність".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що на сьогодні військовий сценарій повернення Криму є неможливим, оскільки Україна не піде на масові жертви серед мирного населення окупованих територій.

А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що силовий сценарій повернення окупованих територій взагалі не розглядався і не готується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбасКрим