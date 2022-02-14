Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем, - Зеленский

По его словам, сегодня в мире признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинцы уверены в своих Вооруженных силах, но военные тоже "должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство".