Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем. Украина не намерена уступать свои территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
По его словам, сегодня в мире признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.
"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим, - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что украинцы уверены в своих Вооруженных силах, но военные тоже "должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство".
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что на сегодня военный сценарий возвращения Крыма является невозможным, поскольку Украина не пойдет на массовые жертвы среди мирного населения оккупированных территорий.
А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий вообще не рассматривался и не готовится.